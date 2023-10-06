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Нурмагомедов ответил на обвинение в допинге от американца Грина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на обвинение в допинге со стороны американского бойца Бобби Грина.

Ранее Грин обвинил в употреблении допинга Нурмагомедова и действующего российского бойца Ислама Махачева, которому он проиграл техническим нокаутом в феврале 2022 года.

«Нет ничего страшного в том, что ты отдаешь должное чемпиону, без разницы, нравится тебе или нет. Но это не дано каждому, для этого нужны мозги и желательно не из соломы. Ислам, не даешь ты им покоя. Я 49 раз сдал тест на допинг за пять лет. У Ислама скоро будет 50 тестов. Кто-нибудь, передайте Бобби, то, что с ним сделал Ислам, это была чисто техника, наработанная годам», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в интервью после боя с американцем Джастином Гейджи в октябре 2020 года.

Бобби Грин
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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ММА
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