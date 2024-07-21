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Веретенников — об участии в Dana White's Contender Series: «Думаю, выскочу на замену»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Николай Веретенников, возможно, проведет поединок в восьмом сезоне турнира Dana White's Contender Series.

«Новостей пока совсем никаких. Планирую ли выступить в Dana White's Contender Series? Даже не знаю. Но, скорее всего, сразу в турнир залезу. Думаю, что выскочу на замену. Однако когда это произойдет, я даже не могу знать. Надеюсь, в ближайшее время», — приводит слова Веретенникова Legalbet.kz.

Поединки восьмого сезона Dana White's Contender Series пройдут в августе 2024 года. Победители боев подпишут контракты с UFC.

В апреле 2024 года Веретенников выиграл Гран-при американской лиги UFL.

Источник: Legalbet.kz
Дана Уайт
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