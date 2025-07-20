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20 июля 2025, 02:55

Николай Веретенников — Франсиско Прадо: онлайн-трансляция боя турнира UFC 318

Николай Веретенников и Франсиско Прадо подерутся на турнире UFC 318
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Николай Веретенников из Казахстана проведет бой с аргентинцем Франсиско Прадо в предварительном карде турнира UFC 318. Бой на арене «Смути Кинг Центр» в Новом Орлеане (США), начало — ориентировочно в 3.00 по московскому времени воскресенье, 20 июля (советуем следить за событием заранее).

Турнир UFC 318 пройдет в&nbsp;ночь на&nbsp;20&nbsp;июля в&nbsp;Новом Орлеане.Третий бой Холлоуэя и Порье, Копылов против Косты. Онлайн-трансляция UFC 318

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев UFC 318 и других турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире прелимы показывают платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец», сайт matchtv.ru (по подписке).

ММА UFC: Прадо — Веретенников

Веретенников одержал 12 побед и потерпел 6 поражений в профессиональных ММА. На счету Прадо 12 побед и 3 поражения.

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Николай Веретенников
Франсиско Прадо
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