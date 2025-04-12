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12 апреля, 20:00

Никита Крылов — Доминик Рейс: смотреть трансляцию боя UFC 314

Никита Крылов проведет поединок с Домиником Рейсом на UFC 314
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Никита Крылов.
Фото Getty Images

Представляющий Россию боец полутяжелого веса Никита Крылов проведет поединок с американцем мексиканского происхождения Домиником Рейсом на турнире UFC 314 в воскресенье, 13 апреля. Вечер ММА принимает «Касейя-центр» в Майами (США).

Результат боя Крылов — Рейс вместе с другими поединками турнира можно отслеживать в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

ММА UFC: Крылов — Рейес

Трансляцию боя Крылов — Рейс и других поединков главного карда турнира проведут телеканал и сайт «Матч ТВ», телеканал «Матч! Боец» и онлайн-сервис UFC Fight Pass. Смотреть бои UFC 314 также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции «Матч ТВ»).

Рекорд 33-летнего Никиты Крылова — 30 побед и девять поражений. У Доминика Рейса на профессиональном уровне — 14 побед и четыре поражения.

Доминик Рейес
Никита Крылов
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