Немков поздравил Нурмагомедова с победой над Сэндхагеном

Российский боец ММА Вадим Немков в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Умара Нурмагомедова над Кори Сэндхагеном в главном поединке турнира UFC on ABC 7.

«Это очень важная победа для Умара, и я поздравляю его. Теперь ему нужно настраиваться на победителя пары О'Мэлли — Двалишвили и выигрывать титул», — сказал Немков «СЭ».

Нурмагомедов победил Сэндхагена в пятираундовый поединок единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). 28-летний россиянин выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере в ММА.

Денис Сафронов