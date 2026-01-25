Джастин Гейджи — Пэдди Пимблетт: онлайн-трансляция боя UFC 324

Бой за пояс временного чемпиона UFC в легком весе между американцем Джастином Гейджи и британцем Пэдди Пимблеттом возглавляет турнир UFC 324. Шоу ММА проходит на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 324.

ММА UFC: Гейджи — Пимблетт

37-летний Гейджи имеет рекорд в ММА — 26 побед и пять поражений. На счету 31-летнего Пимблетта профессиональный рекорд — 23 победы и три поражения.

Главный бой UFC 324 показывают телеканал и сайт «Матч ТВ», телеканал «Матч! Боец», платформы UFC Fight Pass, «Кинопоиск» и Okko.

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».