Джастин Гейджи — Пэдди Пимблетт: онлайн-трансляция боя UFC 324
Началась трансляция главного UFC 324
Бой за пояс временного чемпиона UFC в легком весе между американцем Джастином Гейджи и британцем Пэдди Пимблеттом возглавляет турнир UFC 324. Шоу ММА проходит на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 324.
ММА UFC: Гейджи — Пимблетт
37-летний Гейджи имеет рекорд в ММА — 26 побед и пять поражений. На счету 31-летнего Пимблетта профессиональный рекорд — 23 победы и три поражения.
Главный бой UFC 324 показывают телеканал и сайт «Матч ТВ», телеканал «Матч! Боец», платформы UFC Fight Pass, «Кинопоиск» и Okko.
За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».
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