Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья: видео нокаута в главном бою UFC Fight Night 250
Французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов нокаутировал новозеландца Исраэля Адесанью в главном бою турнира UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Имавов одержал победу на 30-й секунде второго раунда поединка в средней весовой категории.
Видео нокаута доступно в Telegram-канале «UFC Eurasia».
29-летний француз выиграл 16-й бой в карьере при 4 поражениях. У 35-летнего Адесаньи теперь 5 поражений при 24 победах.
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