Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья: видео нокаута в главном бою UFC Fight Night 250

Французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов нокаутировал новозеландца Исраэля Адесанью в главном бою турнира UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Имавов одержал победу на 30-й секунде второго раунда поединка в средней весовой категории.

Видео нокаута доступно в Telegram-канале «UFC Eurasia».

29-летний француз выиграл 16-й бой в карьере при 4 поражениях. У 35-летнего Адесаньи теперь 5 поражений при 24 победах.