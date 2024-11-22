Россиянин Муслим Салихов и китаец Сонг Кинан проведут бой на турнире UFC Fight Night в субботу, 23 ноября. Турнир пройдет на арене «Гэлакси» в Макао (Китай), начало основного карда — в 14.00 по московскому времени.

Кинану — 34 года, в его профессиональном рекорде 22 победы и восемь поражений. В августе он одолел Рикки Гленна решением судей на турнире UFC 305.

Салихову — 40 лет, он одержал 20 побед и потерпел пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. В июле Муслим победил Сантьяго Поцинббио на турнире UFC on ESPN судейским решением.

В прямом эфире бой Салихов — Кинан и весь главный кард покажет канал «Матч ТВ», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала (начало — в 14.00 мск). Турнир в полном объеме транслируют канал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (начало эфира — в 11.00 мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night в Макао.