Мухаммад Наимов и Каан Офли проведут бой в полулегком весе на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА проходит на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Где смотреть бой Мухаммад Наимов vs Каан Офли на UFC Fight Night 250

Бой предварительного карда Мухаммад Наимов — Каан Офли в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Смотреть поединки на телеканале и сайте «Матч ТВ» можно после 19.15 мск (главный кард стартует в 20.00 мск).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

ММА UFC: Наимов — Офли

Статистика до боя Наимов vs Офли на UFC Fight Night 250

Рекорд 30-летнего Наимова в ММА — 11-3. Рекорд 31-летнего Офли — 12-3-1.