Мойкано победил Добера в со-главном бою UFC Fight Night 235

Бразилец Ренато Мойкано одержал победу на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе. Единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) он победил американца Дрю Добера.

Теперь на счету 34-летнего Мойкано 18 побед и 6 поражений. У 35-летнего Добера — 27 побед и 13 поражений.

В главном событии вечера грузинский средневес Роман Долидзе проведет поединок с представителем Франции Нассурдином Имавовым.

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