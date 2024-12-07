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Сегодня, 04:30

Мовсар Евлоев против Алджамейна Стерлинга: время начала трансляции боя UFC 310

8 декабря состоится поединок Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг на UFC 310
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

В ночь на 8 декабря состоится поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Евлоев — Стерлинг начнется около 4.30 по московскому времени.

Трансляцию поединка можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» покажут только основной кард с 6.00 мск.

30-летний российский боец имеет профессиональный рекорд — 18 побед и ни одного поражения. На счету 35-летнего американца рекорд в ММА — 24 победы и четыре поражения.

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Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
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