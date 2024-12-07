Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:25

Умар Нурмагомедов и Двалишвили устроили перепалку перед пресс-конференцией

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили.
Фото Скриншот видео, X (Twitter)

Российский боец Умар Нурмагомедов устроил словесную перепалку с грузином Мерабом Двалишвили на пресс-конференции по поводу их боя на турнире UFC 311.

— Я буду в Вегасе, позвонишь мне в любое время, — сказал Умар.

— Иди сюда, я уже здесь.

— Здесь много охраны. Позвони мне, а там посмотрим.

— Хорошо, позвоню.

Позже бойцы встретились лицом к лицу на битве взглядов, которая обошлась без инцидентов.

Бой за титул в легчайшем весе между Нурмагомедовым и Двалишвили станет соглавным на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, который пройдет 18 января.

Всего на счету 28-летнего Умара 18 побед в 18 боях за карьеру. Рекорд 33-летнего Мераба в ММА — 18-4.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Минимум шайб, море буллитов и героический вечер Абрамова. Что произошло в матче «Торпедо» – ЦСКА
Американский юрист оскорбил Тутберидзе на заседании ВАДА
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Махачев и Царукян провели дуэль взглядов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости