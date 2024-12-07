Умар Нурмагомедов и Двалишвили устроили перепалку перед пресс-конференцией

Российский боец Умар Нурмагомедов устроил словесную перепалку с грузином Мерабом Двалишвили на пресс-конференции по поводу их боя на турнире UFC 311.

— Я буду в Вегасе, позвонишь мне в любое время, — сказал Умар.

— Иди сюда, я уже здесь.

— Здесь много охраны. Позвони мне, а там посмотрим.

— Хорошо, позвоню.

Позже бойцы встретились лицом к лицу на битве взглядов, которая обошлась без инцидентов.

Бой за титул в легчайшем весе между Нурмагомедовым и Двалишвили станет соглавным на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, который пройдет 18 января.

Всего на счету 28-летнего Умара 18 побед в 18 боях за карьеру. Рекорд 33-летнего Мераба в ММА — 18-4.