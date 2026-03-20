Мовсар Евлоев — Лерон Мерфи: дата и время начала боя UFC Fight Night, когда и где смотреть

Россиянин Мовсар Евлоев и англичанин Лерон Мерфи встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в ночь на воскресенье, 22 марта. Начало поединка — около 1.00 по московскому времени.

С результатом боя Евлоев — Мерфи можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ММА UFC: Евлоев — Мерфи

В прямом эфире поединок будут показывать UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Бойцы выступают в полулегком весе. Евлоев провел в профессиональных ММА 19 боев, одержав победу в каждом из них. В рекорде Мерфи — 17 побед и одна ничья.