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Мовсар Евлоев — Лерон Мерфи: дата и время начала боя UFC Fight Night, когда и где смотреть

Мовсар Евлоев и Лерон Мерфи встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Россиянин Мовсар Евлоев и англичанин Лерон Мерфи встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в ночь на воскресенье, 22 марта. Начало поединка — около 1.00 по московскому времени.

С результатом боя Евлоев — Мерфи можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ММА UFC: Евлоев — Мерфи

В прямом эфире поединок будут показывать UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Бойцы выступают в полулегком весе. Евлоев провел в профессиональных ММА 19 боев, одержав победу в каждом из них. В рекорде Мерфи — 17 побед и одна ничья.

UFC Fight Night Евлоев&nbsp;&mdash; Мерфи, 21&nbsp;марта 2026.UFC Fight Night Евлоев — Мерфи: дата, кард боев, где смотреть трансляцию

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Лерон Мерфи
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