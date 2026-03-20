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Макгрегор получил разрешение на возвращение в UFC

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор официально получил разрешение на возвращение в октагон, сообщает The Sun.

В октябре 2025 года Макгрегор был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Причиной отстранения стали три пропущенные допинг-пробы в 2024 году — действия бойца расценили как нарушение правил предоставления информации о местонахождении. Период дисквалификации начался 20 сентября 2024 года и завершился 20 марта 2026 года.

Ирландец последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) американцу Дастину Порье. Всего в UFC на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

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Конор Макгрегор
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