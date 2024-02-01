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1 февраля, 18:36

Монсон считает, что бойцы из России прекрасно себя чувствуют в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец MMA и депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон поделился мнением о влиянии российских бойцов в UFC.

«Дана Уайт — бизнесмен. Поэтому он делает то, что лучше для UFC. Если определенный боец или бойцы из страны преуспевают и помогают продвигать лигу, он их поддерживает. И сейчас бойцы из России прекрасно себя чувствуют и помогают промоушену, поэтому и Уайт их поддерживает. И думаю, что российские бойцы и дальше будут добиваться успеха в UFC. Конечно, без «русских истребителей» было бы менее интересно следить за UFC. Большая разница будет заключаться в том, что некоторые из лучших бойцов мира будут исключены из участия в крупнейшем боевом событии в мире. И фанаты поймут это и увидят, что чемпионы UFC на самом деле не являются чемпионами, если они не могут победить русских бойцов», — приводит слова Монсона MMA.Metaratings.ru.

На счету 53-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Ранее он отказался от гражданства США, в 2018 году получил российское гражданство.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/monson-boicy-iz-rossii-prekrasno-sebya-chuvstvuyut-v-ufc-i-uait-ikh-podderzhivaet-329800/
Джефф Монсон
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