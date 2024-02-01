Долидзе поделился воспоминаниями от поединка против Ибрагимова

Выступающий в UFC грузинский средневес Роман Долидзе поделился воспоминаниями от поединка против россиянина Хадиса Ибрагимова на турнире UFC Fight Night 172.

«Я не слежу за ним сейчас. Когда мы с ним увиделись, было о нем нормальное впечатление, но потом на взвешивании что-то пошло не так. Думаю, это часть шоу, то, как он себя преподносит и все это делает, но для меня это ненормально. Мы с ним стояли, разговаривали перед взвешиванием, а потом, когда туда поднялись, он пошел на меня. Ну, значит, он так настраивается на бои. За его дальнейшей карьерой я не следил, но желаю ему удачи. Все мы люди, у всех свои планы и своя жизнь. Я никому плохого не желаю и рад, если у него сейчас все хорошо получается. Тяжелый был для него тогда переход в UFC», — приводит слова Долидзе MMA.Metaratings.ru.

Бой в полутяжелом весе между Ибрагимовым и Долидзе прошел в июле 2020 года на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ). Долидзе одержал победу техническим нокаутом в первом раунде после попадания коленом и добивания. Ибрагимов был уволен из UFC после четырех поражений подряд, после чего продолжил карьеру в российских поп-ММА промоушенах.