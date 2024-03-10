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10 марта, 16:14

Тухугов: «Где будет больше гонорар, там и подерусь»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Зубайра Тухугов ответил на вопрос, когда и где может состояться его следующий поединок.

«Я уже человек с возрастом и начал думать более опытно и умно. Кто и где предложит больше гонорар, там и можно подраться. Шучу. Сейчас отдыхаю, но после месяца Рамадан я уеду на сборы. Пока в форму не войду, обратно домой не поеду. В конце года или в сентябре-октябре буду выступать, есть желание», — цитирует Тухугова MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Тухугов провел в феврале 2023 года на турнире UFC 284, уступив Элвису Бреннеру Оливейре раздельным решением судей. 1 марта 2023-го стало известно, что UFC исключил его из активного ростера.

Всего на счету 33-летнего бойца 20 побед, 6 поражений и одна ничья.

Источник: Metaratings.ru
Зубайра Тухугов
ММА
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