Тухугов: «Где будет больше гонорар, там и подерусь»

Российский боец ММА Зубайра Тухугов ответил на вопрос, когда и где может состояться его следующий поединок.

«Я уже человек с возрастом и начал думать более опытно и умно. Кто и где предложит больше гонорар, там и можно подраться. Шучу. Сейчас отдыхаю, но после месяца Рамадан я уеду на сборы. Пока в форму не войду, обратно домой не поеду. В конце года или в сентябре-октябре буду выступать, есть желание», — цитирует Тухугова MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Тухугов провел в феврале 2023 года на турнире UFC 284, уступив Элвису Бреннеру Оливейре раздельным решением судей. 1 марта 2023-го стало известно, что UFC исключил его из активного ростера.

Всего на счету 33-летнего бойца 20 побед, 6 поражений и одна ничья.