Монсон не намерен входить в руководство Союза ММА России

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон не собирается входить в руководство Союза ММА России.

«Конечно, жаль, что Федор покинул эту должность. Он был проводником для появления новых звезд ММА в России. Но сам я не готов быть в руководстве Союза ММА России. Я сейчас работаю над открытием школ по джиу-джитсу и грэпплингу по всей России, в этих видах спорта я силен», — приводит слова Монсона ТАСС.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года он покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.