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Спивак проведет следующий поединок 9 июня на турнире UFC 316

Руслан Минаев

Стал известен соперник молдавского бойца UFC Сергея Спивака.

На турнире UFC 316, который пройдет 9 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси), Спивак проведет поединок с американцем Валдо Кортес-Акостой.

На счету 30-летнего Спивака 22 боя в карьере — 17 побед и 5 поражений. В последнем поединке он нокаутом проиграл бразильцу Жаилтону Алмейде на турнире UFC 311 18 января 2025 года.

33-летний Кортес-Акоста за карьеру в ММА провел 14 боев — 13 побед и 1 поражение. В боксе его рекорд — 6 побед и 4 поражения.

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Валдо Кортес-Акоста
Сергей Спивак
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