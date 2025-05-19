Спивак проведет следующий поединок 9 июня на турнире UFC 316

Стал известен соперник молдавского бойца UFC Сергея Спивака.

На турнире UFC 316, который пройдет 9 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси), Спивак проведет поединок с американцем Валдо Кортес-Акостой.

На счету 30-летнего Спивака 22 боя в карьере — 17 побед и 5 поражений. В последнем поединке он нокаутом проиграл бразильцу Жаилтону Алмейде на турнире UFC 311 18 января 2025 года.

33-летний Кортес-Акоста за карьеру в ММА провел 14 боев — 13 побед и 1 поражение. В боксе его рекорд — 6 побед и 4 поражения.