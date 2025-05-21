Оливейра: «Я нокаутирую Топурию»

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал предстоящий поединок против испанского бойца Илии Топурии.

«Это отличный бой. Он отличный боец, но мне не нужно никому ничего доказывать о том, кто я такой, чего добился в бойцовском бизнесе. Этот бой — большая возможность. Я нокаутирую этого парня», — сказал Оливейра в подкасте Full Violence.

Бойцы оспорят вакантный титул в легком весе на турнире UFC 317, который пройдет в ночь с 28 на 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (штат Невада, США).

На счету 35-летнего бразильца 35 побед и 10 поражений в ММА. У 28-летнего Топурии — 16 побед и ни одного поражения.