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Михель заявил, что в следующем году намерен провести отпуск в Сочи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Участник летних Олимпийских игр 2016 года Серж Михель рассказал, приезжал ли он на Сахалин после переезда семьи в 1995-м.

«Еще нет. Ближе всего к Сахалину был в 2011-м, когда боксировал на турнире в Хабаровске. При этом в Россию я приезжал уже несколько раз. Помимо соревнований Top Dog в Москве, еще в 2015-м выступал в Казани. Нет, дети не были в России, пока я приезжал только по работе, на бои. Но в следующем году хотим полететь семьей на отдых в Сочи. Все очень ждут этой поездки», — приводит слова Михеля RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1227147-mihel-sahalin-rodina
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