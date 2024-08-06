Чемпион ACA Гончаров: «Посмотрел бы бой Аспиналла с Ганом»

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров заявил, что не считает Сирила Гана более слабым бойцом, чем Том Аспиналл.

«Не факт. Я бы посмотрел на бой Аспиналла с Ганом. Сирил не стоял, и он сам может попасть. Ган очень неудобный для любого соперника. У него есть проблемы с борьбой. Но в стойке он хорош. Интересно посмотреть, как Аспиналл со своей открытой стойкой подбирался к Гану с попыткой ударить. С удовольствием бы посмотрел их бой», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Том Аспиналл недавно одержал победу над Кертисом Блейдсом. На его счету 15 побед и три поражения.

Ган последний бой провел против Сергея Спивака в сентябре 2023 года на турнире UFC Fight Night 226. В этом поединке, который был остановлен во втором раунде, Сирил одержал победу техническим нокаутом. В его активе 12 побед и два поражения.