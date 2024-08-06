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Сегодня, 11:10

Анкалаев пообещал разбить Ракичу лицо, чтобы ему дали бой за титул

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) сделал заявление после анонса его боя с Александром Ракичем (14-4) на 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Теперь все знают, что я не борюсь за титул и буду драться с Ракичем в Абу-Даби. Кого бы Мик Мейнард мне ни дал, я разобью этому сопернику лицо, чтобы мне больше не смогли отказать [в титульном бое], если я сделаю свою работу впечатляюще. Мне жаль того, кто будет драться со мной в дальнейшем», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев и Ракич подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Александр Ракич
Магомед Анкалаев
UFC
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