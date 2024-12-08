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Сегодня, 10:06

Менеджер Волкова: «В UFC сказали, что Александр остается претендентом на титул»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Менеджер Александра Волкова Иван Банников заявил «СЭ», что несмотря на проигрыш раздельным решением судей Сирилу Гану, россиянин сохраняет статус претендента на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

«Все руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная своими скандальными решениями в боксе, оставила свой «след» и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, Хантеру [Кэмпбеллу], Дане [Уайту], и они сообщили нам, что несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остается претендентом на титул, а не Ган», — сказал Банников «СЭ».

Сирил Ган и&nbsp;Александр Волков во&nbsp;время боя UFC 310. Волков проиграл Гану решением судей. Александра обокрали?

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
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