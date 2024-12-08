Менеджер Волкова: «В UFC сказали, что Александр остается претендентом на титул»
Менеджер Александра Волкова Иван Банников заявил «СЭ», что несмотря на проигрыш раздельным решением судей Сирилу Гану, россиянин сохраняет статус претендента на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.
«Все руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная своими скандальными решениями в боксе, оставила свой «след» и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, Хантеру [Кэмпбеллу], Дане [Уайту], и они сообщили нам, что несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остается претендентом на титул, а не Ган», — сказал Банников «СЭ».
36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.