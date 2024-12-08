Дана Уайт: «Волков победил. После боя я извинился перед ним»
Дана Уайт заявил, что Волков победил Гана на турнире UFC 310
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал результат боя между Александром Волковым и Сирилом Ганом на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.
По итогам трех раундов француз победил раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28.
«Думаю, Волков выиграл. После боя я подошел к нему и извинился. На мой взгляд, он победил», — сказал Уайт на пресс-конференции.
36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.
Новости