Волков: «Как можно отдать победу Гану, который был менее активен и получил больше урона»

Россиянин Александр Волков прокомментировал поражение от француза Сирила Гана на турнире UFC 310.

Судьи отдали победу французу раздельным решением — 29:28, 28:29, 29:28.

«Мое уважение Сирилу Гану. Он тоже почувствовал, что не вышел из клетки победителем. Поэтому ничего плохого о нем сказать не могу. Я просто не согласен с решением судей, не понимаю его.

Когда я боролся с Ганом, то не понимал, что он травмирован. Его сломанный палец, это тот урон, который я ему нанес. Еще один факт, что я выиграл бой. Как можно отдать победу парню, который был менее активен и получил больше урона», — сказал Волков на пресс-конференции.

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.