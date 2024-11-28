Менеджер Умара Нурмагомедова: «Мераб доминантно победил Яна. Травма? Такие нюансы не берут во внимание»

Менеджер Умара Нурмагомедова и других российских бойцов Ризван Магомедов объяснил, почему не считает Петра Яна следующим претендентом на титульный поединок против Мераба Двалишвили.

— Какие на самом деле мотивы у Мераба — давайте мы оставим это на рассуждение фанатов, зрителей, — сказал Магомедов «СЭ». — Но если ты спросишь меня, да, Петр Ян хорошо подрался. Он вообще бывший чемпион и топовый соперник, но если мы посмотрим предыдущий бой Мераба с Петром Яном, он выиграл в доминантной манере. Он его полностью прошел, вопросов ведь никаких не осталось?

— Вопрос остался в том, что у Петра была травма правой руки, и он ей практически не бил.

— Ты знаешь, такие нюансы уже остаются за пределами боя. О них забывают, их уже не берут во внимание. Непосредственно расценивается, когда два бойца выходят в клетку и то, как они себя там показывают. А причин могут быть сотни и тысячи.

Ранее Петр Яна единогласным решением судей одолел Дейвисона Фигередо, одержав вторую победу подряд. После боя Ян бросил вызов Мерабу Двалишвили, а чемпион UFC из Грузии дал согласие на такой поединок.