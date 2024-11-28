Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 00:00

Менеджер Анкалаева: «Сейчас мы пытаемся определиться с датой на бой против Перейры»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Менеджер Магомеда Анкалаева и других известных российских бойцов Ризван Магомедов рассказал, как проходят переговоры по чемпионскому поединку в полутяжелом весе против Алекса Перейры.

«Пока о контракте речи не идет, мы как раз-таки сейчас пытаемся определиться с датой, когда именно этот бой пройдет, — сказал Магомедов «СЭ». — Одно есть точно: в UFC сказали, что Магомед следующий, и мы просто сейчас ждем чемпиона, когда он будет готов. Титульник может получить Карлос Ульберг? Это было бы высшей несправедливостью, мы это не рассматриваем».

В прошлом поединке Магомед Анкалаев одолел Александра Ракича. Сейчас россиянин идет на серии из 13 поединков без поражений.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в центре Москвы
ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года
Ковальчук назвал ракеты «Орешник» шагом к следующим перспективным разработкам
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Популярное видео
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Бурмистров, Шумаков, Тимкин, Телегин и другие до сих пор без клуба
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Менеджер Махачева: «Хабиб обязательно будет в углу Ислама в бою с Царукяном»

Менеджер Умара Нурмагомедова: «Мераб доминантно победил Яна. Травма? Такие нюансы не берут во внимание»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости