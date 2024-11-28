Менеджер Анкалаева: «Сейчас мы пытаемся определиться с датой на бой против Перейры»

Менеджер Магомеда Анкалаева и других известных российских бойцов Ризван Магомедов рассказал, как проходят переговоры по чемпионскому поединку в полутяжелом весе против Алекса Перейры.

«Пока о контракте речи не идет, мы как раз-таки сейчас пытаемся определиться с датой, когда именно этот бой пройдет, — сказал Магомедов «СЭ». — Одно есть точно: в UFC сказали, что Магомед следующий, и мы просто сейчас ждем чемпиона, когда он будет готов. Титульник может получить Карлос Ульберг? Это было бы высшей несправедливостью, мы это не рассматриваем».

В прошлом поединке Магомед Анкалаев одолел Александра Ракича. Сейчас россиянин идет на серии из 13 поединков без поражений.