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Сегодня, 00:30

Менеджер Хабиба — о судебном деле Макгрегора: «Ему найдут тысячу оправданий»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Менеджер Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и других известных бойцов Ризван Магомедов поделился мнением о суде над Конором Макгрегором, признанным виновным за изнасилование.

«Это [культура отмены] его коснется, но ему найдут тысячу оправданий, — сказал Магомедов «СЭ». — Мы сейчас даже не говорим о UFC — когда он в последний раз там дрался и как он выступил? Я уже вообще не вижу его как бойца. Когда был анонсирован его бой с Чендлером, видя то, что он повседневно делает, даже при огромнейшем желании он просто не сможет выйти в нормальных кондициях и подраться. Поэтому я его уже не рассматриваю как спортсмена — он просто известная личность, скандальная, делает деньги налево-направо».

На прошлой неделе Конор был признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении своей знакомой Никиты Ни Лаймхин. Экс-чемпион UFC не признал вину и заявил, что подаст апелляцию.

Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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