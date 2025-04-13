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13 апреля, 06:05

Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт: смотреть трансляцию боя UFC 314

Майкл Чендлер и Пэдди Пимблетт сойдутся в соглавном бою UFC 314
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Боец ММА Пэдди Пимблетт
Пэдди Пимблетт.
Фото Global Look Press

Американский боец Майкл Чендлер и британец Пэдди Пимблетт проведут бой в легком весе в соглавном событии турнира UFC 314.

Время начала и во сколько бой Чендлера против Пимблетта

UFC 314 проходит в спортивном комплексе «Касейя-центр» в Майами (США) в ночь с субботы на воскресенье, с 12 на 13 апреля. Основной кард стартовал в 5.00 по московскому времени, бой Чендлера и Пимблетта ожидается около 6.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

38-летний Чендлер имеет в профессиональных ММА 23 победы и 9 поражений. 30-летний Пимблетт на профессиональном уровне одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.

ММА UFC: Чендлер — Пимблетт

Где смотреть UFC 314 и бой Чендлера против Пимблетта

Трансляцию UFC 314 в полном объеме ведут официальное приложение UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» (по подписке). Главный кард бесплатно показывает канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

Результат боя Чендлер — Пимблетт и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC 314 — титульный бой в полулегком весе между австралийским бойцом Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом.

Майкл Чендлер
Пэдди Пимблетт
UFC
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