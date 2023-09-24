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Матеуш Гамрот вызвал на бой Чарльза Оливейру: «Он самый опасный боец на земле»

Давид Хачатрян
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Польский легковес UFC Матеуш Гамрот (23-2) заявил, что его следующий бой может состояться весной 2024-го против экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (34-9).

«Я верю в себя, я выиграл много турниров по джиу-джитсу, и я бы хотел испытать себя в бою с Чарльзом Оливейрой, потому что он самый опасный боец на земле. Мой прошлый оппонент каждый раз вставал, когда падал на землю, но в следующем бою я хочу показать свои навыки джиу-джитсу, показать, насколько я хорош на земле. И я думаю, что это будет мой первый соперник в карьере, который захочет со мной побороться на земле.

Я знаю, что в следующем месяце он дерется с чемпионом. Мой прогноз на этот бой остается прежним: Ислам защитит титул. Независимо от результата их боя, я не могу дождаться боя с Чарльзом Оливейрой в следующем году. Март, апрель, май — без разницы», — сказал Гамрот на пресс-конференции UFC.

Гамрот победил Рафаэля Физиева (12-3) техническим нокаутом во втором раунде (Физиев травмировал ногу). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

Матеуш Гамрот
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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