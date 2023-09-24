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Сегодня, 08:07

Матеуш Гамрот рассказал, готов ли дать реванш Рафаэлю Физиеву

Давид Хачатрян
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Польский легковес UFC Матеуш Гамрот (23-2) подтвердил, что готов дать Рафаэлю Физиеву (12-3) реванш в будущем.

«Открыт ли я для реванша? Посмотрим. Рафа — хороший парень, он мне нравится, у нас отличные отношения, я желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, что травма несерьезная. Но я ничего не решаю, решает босс UFC. Моя цель — титул чемпиона. Я хочу закрепиться на вершине, победить каждого оппонента, хочу драться с теми, кто выше меня в рейтинге. Посмотрим, что будет дальше. Но если UFC скажет мне, что нужно провести реванш, я не откажусь», — сказал Гамрот на пресс-конференции UFC.

Гамрот победил Физиева техническим нокаутом во втором раунде (Физиев травмировал ногу). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

Матеуш Гамрот
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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