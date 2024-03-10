Малыхин о победе Яна: «Когда три пояса взял, настроения такого не было, клянусь»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) в интервью «СЭ» отреагировал на победу экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (17-5) над седьмым номером рейтинга Сонг Ядонгом (21-7) на UFC 299.

«Когда три пояса взял, настроения такого не было, клянусь. Я так рад за братика, что он одержал победу, я думаю, она ему настолько была нужна... Когда ты идешь, у тебя спорные бои, всякие мысли закрадываются ненужные в твою голову, год простоя, и ты одерживаешь победу.

Во-первых, это важная победа сейчас для страны. Потому что куча ребят, я знаю, что, наверное, 90 процентов молодежи смотрела, болела, переживала. Мне уже написали кучу народу. Рад за Петю, рад за его семью, за его маму, которая воспитала кучу детей одна. Я думаю, что для нее это самая важная победа, она, наверное, больше всех рада. Ну и мы прицепом за братика погазовали, голосовые связки напрягли», — сказал Малыхин «СЭ».

Ян победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.