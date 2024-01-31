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31 января, 10:13

Максум: «Мокаев выглядит как будущий доминирующий чемпион UFC»

Алина Савинова
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Казахстанский боец UFC Азат Максум заявил, что готов встретиться с Мухаммадом Мокаевым, который также идет на серии без поражений.

«Мокаев выглядит как будущий доминирующий чемпион. Но мы еще посмотрим. У него самого впереди бой с Алексом Пересом. У Мокаева все на уровне: и борьба, и ударка. Если мне назначат его в качестве соперника, буду обязательно готов с ним встретиться», — цитирует Максума MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Мокаев провел в октябре 2023 года в турнире UFC 294. В этом поединке он одержал победу над Тимом Эллиоттом удушающим приемом в третьем раунде. Всего на счету 23-летнего бойца 11 побед и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kazakhstanskii-boec-maksum-mokaev-vyglyadit-kak-budushii-dominiruyushii-chempion-ufc-329380/
Азат Максум
Мухаммад Мокаев
ММА
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