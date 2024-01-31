Царукян: «Мне не дали бы Оливейру, если бы я не говорил всякую чушь, которую любят»

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян в интервью «СЭ» рассказал, что допускает вызывающие высказывания специально для продвижения своей карьеры в UFC — иначе ему не будут давать громкие поединки.

— Ислам Махачев дал тебе ответ (правда, это было с улыбкой сказано), что тебе нужно тренироваться и подрасти. Не могу не попросить твоего ответа. Можно тоже с улыбкой.

— Растем, тренируемся, идем за ним. Как видишь, здесь не прохлаждаемся. Растем с каждым днем и тренируемся. Но я знаю, что Ислам тоже тренируется — думаю, наш бой будет одним из самых конкурентных.

— Ты сказал, что можешь нокаутировать Ислама в первом раунде. Ты это сказал для привлечения интереса к вашему потенциальному поединку или действительно есть такая уверенность, что...

— Уверенность, конечно, есть. Но все равно надо говорить вещи, привлекать внимание, чтобы люди говорили об этом бое: о нем и обо мне. Делаю это для того, чтобы мне дали этот бой. Если бы я ничего не буду говорить, мне никто ничего не даст. И Чарльза Оливейру мне бы тоже не дали, если я бы сидел, молчал. И главные бои вечера мне бы не давали, если бы я не говорил всякую чушь, как они любят.

— А ты сам это любишь? Нет такого: «Блин, да зачем мне это...»

— Что-то нормальное хочется говорить, но что-то чересчур — конечно [нет]... Я бы хотел, чтобы UFC было как PFL. Зашел, ты знаешь, что Гран-при, вот восемь бойцов. Если ты лучший в этом году, все будут с тобой драться, не надо болтать, ничего говорить. Пришел, подрался, заработал — ушел. То есть не надо в медиа кривляться, рассказывать, в каком раунде ты нокаутируешь и так далее. Но нам приходится. Чтобы нам платили большие деньги, нам надо болтать.