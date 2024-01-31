Эдмен Шахбазян подерется с Душко Тодоровичем 23 марта на UFC Fight Night 240

26-летний американский средневес армянского происхождения Эдмен Шахбазян (12-4) проведет следующий бой против 29-летнего серба Душко Тодоровича (12-4). Поединок состоится 23 марта на UFC Fight Night 240 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщает ESPN MMA.

Шахбазян в прошлом бою проиграл Энтони Эрнандесу (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 20 мая 2023-го на UFC Fight Night 223 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Тодорович прошлый бой проиграл Кристиану Лерою Данкану (9-1) техническим нокаутом в первом раунде (травма колена). Бой состоялся 18 марта 2023-го на на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.