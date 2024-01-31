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31 января, 08:14

Максум: «Собираюсь отправить Джонсона на пенсию»

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанский боец UFC Азат Максум поделился мнением о своем сопернике — американце Чарльзе Джонсоне.

«Джонсон — хороший боец, но возрастной. Поскольку он идет на серии из трех поражений, ему придется работать активнее. У него последний бой по контракту. Он будет давить, несмотря ни на что. Но я собираюсь отправить Джонсона на пенсию», — приводит слова Максума MMA.Metaratings.ru.

Максум и Джонсон проведут бой 3 февраля в турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/maksum-sobirayus-otpravit-dzhonsona-na-pensiyu-329348/
Азат Максум
UFC
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