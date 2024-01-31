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31 января, 06:27

Мовсар Евлоев хочет победы Топурии над Волкановски

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) считает, что действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) — фаворит в противостоянии с Илией Топурией (14-0).

«Я думаю, что у Волка все получится, но после поражения нокаутом от Ислама и недостатка времени на полноценный отдых у Топурии есть шанс. Для меня будет лучше, если Топурия победит. У нас есть дела, которые нужно уладить, и для меня это легкий титульный бой», — написал Евлоев в соцсети X.

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

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