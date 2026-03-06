Холлоуэй и Оливейра сделали вес перед боем на UFC 326

Американский боец Макс Холлоуэй и бразилец Чарльз Оливейра успешно прошли процедуру взвешивания перед главным боем на UFC 326.

Бой пройдет в легком весе.

34-летний Холлоуэй показал на весах 70,53 кг. Вес 36-летнего Оливейры составил 70,76 кг.

Бой станет реваншем для бойцов. Первый поединок между ними состоялся в августе 2015 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Холлоуэй.

UFC 326 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 7 на 8 марта 2026 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена».

На счету Холлоуэя 27 побед (12 — нокаутом) в ММА и 8 поражений. Рекорд Оливейры — 36 побед, 10 нокаутом, 11 поражений. И еще один бой признан несостоявшимся.