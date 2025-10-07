Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте антидопинговой организации UFC.

Срок отстранения 37-летнего спортсмена — 18 месяцев. Основанием для санкций стало нарушение ирландцем порядка предоставления информации о своем местонахождении — в течение 2024 года он трижды не выполнил данное условие, в результате чего инспекторы не смогли взять у него биоматериал.

При этом Макгрегор сотрудничал со следствием, признал ответственность и предоставил детальную информацию, которая, по мнению организации, объясняет его пропуски тестирования. Учитывая данные обстоятельства, стандартная двухлетняя дисквалификация за три нарушения была сокращена на 6 месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 20 сентября 2024 года (дата третьего нарушения) и истечет 20 марта 2026-го.

Ирландец последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) американцу Дастину Порье. Всего в UFC на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.