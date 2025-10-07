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7 октября 2025, 21:59

Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Алина Савинова
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте антидопинговой организации UFC.

Срок отстранения 37-летнего спортсмена — 18 месяцев. Основанием для санкций стало нарушение ирландцем порядка предоставления информации о своем местонахождении — в течение 2024 года он трижды не выполнил данное условие, в результате чего инспекторы не смогли взять у него биоматериал.

При этом Макгрегор сотрудничал со следствием, признал ответственность и предоставил детальную информацию, которая, по мнению организации, объясняет его пропуски тестирования. Учитывая данные обстоятельства, стандартная двухлетняя дисквалификация за три нарушения была сокращена на 6 месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 20 сентября 2024 года (дата третьего нарушения) и истечет 20 марта 2026-го.

Ирландец последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) американцу Дастину Порье. Всего в UFC на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

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Конор Макгрегор
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