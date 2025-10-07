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Гаджиев: «UFC не хочет, чтобы Царукян остановил Топурию»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что руководство UFC не заинтересовано в бое чемпиона в легком весе Илии Топурии и Армана Царукяна.

«У UFC своя игра в легком весе. Очень многое зависит от того, как сложится следующий бой Топурии. Как будто наступит момент, когда UFC не сможет не дать ему Царукяна. Сейчас есть Хукер. Не надо ему за спину смотреть. Топурия в любом случае соберет аудиторию, потому что сейчас это уникум. Каждый его бой будет собирать. Поэтому — Джастин Гейджи, Пэдди Пимблетт. В меньшей степени — Арман Царукян, потому что он остановит Топурию. UFC же не хочет его останавливать», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Топурия последний бой провел в июне 2025 года на турнире UFC 317, победив Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде. В его активе 17 побед и ни одного поражения.

Ближайший бой Царукяна пройдет на турнире UFC в Катаре 22 ноября против Дэна Хукера. В его активе 22 победы и 3 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Арман Царукян
Илия Топурия
Камил Гаджиев
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