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Допинг

Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC с начала 2026 года

Сергей Ярошенко

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом промоушена с начала 2026 года.

В 2026 году допинг-тестированию подверглись 673 бойца, а всего с начала года собрали 1761 образец. 37-летний ирландец сдал 11 тестов на допинг.

Макгрегор не выходил в октагон с 2021 года, когда в бою с американцем Дастином Порье получил тяжелую травму. С тех пор ирландец объявлял о нескольких возвращениях, но каждый раз по различным причинам откладывал их.

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Конор Макгрегор
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