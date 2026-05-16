Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC с начала 2026 года

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом промоушена с начала 2026 года.

В 2026 году допинг-тестированию подверглись 673 бойца, а всего с начала года собрали 1761 образец. 37-летний ирландец сдал 11 тестов на допинг.

Макгрегор не выходил в октагон с 2021 года, когда в бою с американцем Дастином Порье получил тяжелую травму. С тех пор ирландец объявлял о нескольких возвращениях, но каждый раз по различным причинам откладывал их.