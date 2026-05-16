Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Нганну: «К сожалению, бой с Джоном Джонсом, похоже, не состоится»

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну выразил сожаление, что его бой с Джоном Джонсом так и не состоялся.

«К сожалению, бой с Джоном Джонсом, похоже, не состоится. Я делал много шагов для его организации. Но мы все знаем, что происходило. Я не сомневаюсь в своем наследии. Я ничего не боюсь, никогда не бегал и не сдавался. И мне бы понравился такой поединок», — сказал Нганну на пресс-конференции.

В ночь с 16 на 17 мая 39-летний Нганну в соглавном событии турнира лиги Most Valuable Promotions (MVP) проведет бой с бразильцем Фелипе Линсом.

В 2022 году Нганну защитил пояс UFC от Сирила Гана и покинул промоушен, освободив пояс. На счету камерунца 18 побед и 3 поражения в ММА.

Фрэнсис Нганну.Нганну ушел из PFL ради боя с 40-летним бразильцем. Когда-то Линс проигрывал нокаутом Немкову

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джон Джонс
Франсис Нганну
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В ООН сообщили о стремительном росте эпидемии Эболы
Lamborghini представила люксовую детскую коляску
Путь в никуда. Почему история Шевченко — проблема всей КХЛ
«Он будет даже полезнее, чем Бруну Фернандеш!» Что говорят о Батракове в Турции
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
Почему США меняют стратегию в отношении Ирана. Разбор
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Герман Смольянинов
«Волейбол. Наши чемпионы» | Герман Смольянинов
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Новое правило в КХЛ, которое никто не понимает
Новое правило в КХЛ, которое никто не понимает
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC с начала 2026 года

Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста: онлайн-трансляция боя UFC
Новости
RSS RSS
Все новости