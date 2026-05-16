Нганну: «К сожалению, бой с Джоном Джонсом, похоже, не состоится»

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну выразил сожаление, что его бой с Джоном Джонсом так и не состоялся.

«К сожалению, бой с Джоном Джонсом, похоже, не состоится. Я делал много шагов для его организации. Но мы все знаем, что происходило. Я не сомневаюсь в своем наследии. Я ничего не боюсь, никогда не бегал и не сдавался. И мне бы понравился такой поединок», — сказал Нганну на пресс-конференции.

В ночь с 16 на 17 мая 39-летний Нганну в соглавном событии турнира лиги Most Valuable Promotions (MVP) проведет бой с бразильцем Фелипе Линсом.

В 2022 году Нганну защитил пояс UFC от Сирила Гана и покинул промоушен, освободив пояс. На счету камерунца 18 побед и 3 поражения в ММА.