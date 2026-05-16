Макгрегор близок к заключению контракта на бой с Холлоуэем в июле

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор находится на финальной стадии переговоров о поединке против американца Макс Холлоуэй, сообщает New York Post.

По информации источника, бой может состояться 11 июля на турнире UFC 329 на арене T-Mobile Arena. Предполагается, что поединок пройдет в полусреднем весе, и для Холлоуэя это станет дебютом в категории до 77 кг.

Сообщается, что официальное объявление боя может появиться уже в ближайшие дни. Отмечается, что Макгрегор уже приступил к полноценному тренировочному лагерю и активно готовится к возвращению.

Макгрегору 37 лет. В октябре 2025 года стало известно о его дисквалификации на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов. Срок отстранения завершился в марте 2026 года.

Последний бой ирландец провел в июле 2021 года, уступив Дастин Порье из-за перелома ноги. Всего на счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.

Холлоуэй в марте 2026 года проиграл решением судей бразильцу Чарльз Оливейра. В активе американца 27 побед и 9 поражений.

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