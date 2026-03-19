Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев сообщил, когда планирует провести следующий поединок.

«Увидимся с вами, ребята, в июле в Абу-Даби», — написал Анкалаев в социальной сети.

В октябре 2025 года 33-летний Анкалаев на турнире UFC 320 проиграл бразильцу Алексу Перейре нокаутом в первом раунде и потерял пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

На счету россиянина за карьеру в ММА 21 победа, 2 поражения, 1 ничья и еще 1 бой был признан несостоявшимся.