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19 марта, 14:40

Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев сообщил, когда планирует провести следующий поединок.

«Увидимся с вами, ребята, в июле в Абу-Даби», — написал Анкалаев в социальной сети.

В октябре 2025 года 33-летний Анкалаев на турнире UFC 320 проиграл бразильцу Алексу Перейре нокаутом в первом раунде и потерял пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

На счету россиянина за карьеру в ММА 21 победа, 2 поражения, 1 ничья и еще 1 бой был признан несостоявшимся.

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Магомед Анкалаев
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