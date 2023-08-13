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Конор Макгрегор: «Подерусь с Чендлером в декабре, а затем — с Гейджи и Диасом»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) раскрыл имена трех следующих соперников, против которых он намерен выйти в октагон.

«Следующий бой с [Майклом] Чендлером в декабре. Затем — [Джастин] Гейджи за титул BMF, а после этого у нас с Нейтом Диасом будет трилогия», — сказал Макгрегор в интервью TalkSport.

Ранее Макгрегор утверждал, что UFC не интересен его бой с Чендлером. В то же время он критиковал Джастина Гейджи (25-4) и обещал его нокаутировать.

Конор Макгрегор
UFC
ММА
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