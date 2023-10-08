Махно не видит оскорбления в словах Хасиева о Расулове

Бывший претендент на титул чемпиона AMC Fight Nights в полусреднем весе Алексей Махно оценил высказывание основателя лиги Майрбека Хасиева, который раскритиковал бой Салимгерея Расулова и Карлоса Фелипе, пригрозив дарить надувшие игрушки за подобные бои.

«Возможно, мои слова будут звучать придирчиво, но он же не имел в виду конкретную надувшую игрушку. Он сказал в шутливой манере, навскидку. Ассоциация с резиновой бабой сработала. Что скажешь? Можно было подумать бублик для бассейна. Я сам тоже про надувную бабу подумал. В шутливой форме можно дать бонус в один доллар. И что получается? Один бакс или надувная игрушка — и так, и эдак хреново. Конкретно в этом я ничего оскорбительного не вижу. Бойцы могут принять само создание антипремии как оскорбление. Это да. Ну, не бери ее руки, выброси. Я не возьму даже надувшую уточку для ванны. Здесь вопрос интеллекта и самоиронии. Салимгерей — красавец. Он на это что сказал? «Пусть две подарят, у меня две дочки». Красавчик. Что толку на это агрессировать? У Салимгерея есть самоирония, есть мозги. Он отшутился на этот вопрос. Пусть дарят игрушку, у меня две дочки», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

Расулов н турнире ACA 164 победил бразильца Карлоса Фелипе по итогам трех раундов единогласным судейским решением. Дагестанский боец ранее был чемпионом ACA и ACB.