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Сегодня, 11:08

Махачев: «Я смогу прикончить Ковингтона и Эдвардса»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) уверен, что сможет одолеть победителя боя между чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (21-3) и вторым номером рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтоном (17-3).

«Я не знаю, что планирует UFC, но моя мечта — бой за второй пояс, — сказал Махачев в интервью ESPN. — Конечно, у меня есть контракт, поэтому, что бы ни сказала UFC, я буду драться, без проблем. Но я действительно верю, что смогу победить [победителя боя Эдвардс — Ковингтон]. Это будет хороший бой. Я не говорю, что мне будет легко их победить. Это будет тяжелый, трудный бой против крупного парня. Но я верю, что смогу прикончить этих парней.

Я дал шанс этому парню [Волкановски], значит, и они должны дать мне шанс. Я дал шанс парню из другого дивизиона выйти в мой вес и попытаться взять этот пояс, и он проиграл. Я тоже хочу получить свой шанс.

Я надеюсь, что Ковингтон победит, потому что я не знаю, что Леон думает о бое со мной. Я никогда не слышал, чтобы Леон говорил, что он хочет этого боя. Но Колби хочет. Поэтому я хочу, чтобы Колби победил и мы однажды встретились. Это был бы очень хороший бой, у него хорошая борьба. Это будет борьба США против борьбы Дагестана. Он отличный борец. У него хорошая борьба и физическая подготовка, но, на мой взгляд, я останавливаю его борьбу и нанесу ему много ударов".

Эдвардс и Ковингтон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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