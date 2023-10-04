Непобежденный россиянин Магомед Гаджиясулов заключил контракт с UFC

29-летний полутяжеловес Магомед Гаджиясулов (8-0) одержал победу над 32-летним бойцом из Боливии Хосе Мединой (11-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC. Поединок состоялся 3 октября в Лас-Вегасе, США.

Гаджиясулов ранее выступал в таких лигах, как Brave CF и Eagle FC. Большая часть его боев заканчивается досрочно (5 KO/TKO, 1 сабмишн, 2 решением судей).

