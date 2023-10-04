Раймонд Магомедалиев проиграл на Претендентской серии Даны Уайта

33-летний российский полусредневес Раймонд Магомедалиев (10-2) проиграл 27-летнему бразильцу Маурисио Руффи (8-1) техническим нокаутом в третьем раунде на Претендентской серии Даны Уайта и не смог получить контракт с UFC.

Поединок состоялся 3 октября в Лас-Вегасе, США.

Ранее действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) посоветовал не пропустить бой Магомедалиева, назвав своего спарринг-партнера «настоящим зверем».



